Официальный курс гривни укрепился до фундаментального уровня

Национальный банк Украины сегодня, 10 марта, с 14:30 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 21,7357 грн/долл., и таким образом гривня укрепилась до фундаментального уровня, который по оценкам НБУ находится в пределах 20-22 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

После введения Нацбанком ряда ограничений на валютном рынке для импортеров и повышения учетной ставки до 30% годовых гривня менее чем за две недели укрепилась по отношению к доллару на 8,27 грн после провала до исторического минимума на уровне 30,0102 грн/долл. 26 февраля.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ, на 14:00 составил 21,7402 грн/долл., к этому часу банки заключили 72 сделки на 18 млн долл.

Читайте такжеНацбанку рекомендуют направить усилия на обеспечение покупательной способности гривниПо данным дилеров, котировки на межбанковском валютном рынке к этому часу составили 21,50/21,80 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, по словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, фундаментальный уровень валютного курса по программе с Международным валютным фондом составляет от 20 до 22 грн/долл., и введенные регулятором ограничения позволят в ближайшее время стабилизировать курс гривни на уровне, близком к указанным фундаментальным значениям.