Процесс утверждения местных бюджетов в Украине близится к завершению

По состоянию на 10 марта в стране утверждены 11468 местных бюджета разных уровней, что составляет 99,8% от их общего количества, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Процесс утверждения местных бюджетов на 2015 год находится на завершающей стадии», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, не утвержденными остаются 20 местных бюджета, в частности, в Луганской области 10 бюджетов, Ивано-Франковской и Донецкой – по 4 бюджета, в Львовской и Сумской областях – по одному бюджету.

Читайте такжеРегистрацию бизнеса и недвижимости хотят поручить местным властям, нотариусам и банкамКак сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557). Закон необходим для принятия государственного бюджета на 2015 год. В 2015 году правительство делает первые шаги на пути к децентрализации власти. Изменения в Бюджетный кодекс закладывают новую систему межбюджетных отношений, в рамках которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, правительство передает местным бюджетам 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.