Гривня на межбанке продолжила укрепляться и достигла 21,7 за доллар

В понедельник, 10 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 21,45/21,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,08/23,35 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3470/0,3510 грн/рубль.

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