Гривня на межбанке продолжила укрепляться и достигла 21,7 за доллар
17:54, 10 марта 2015Финансы
6323
Украинская валюта продолжает усиливать свои позиции на рынке.
Гривня на межбанке дорожает / profi-forex.org
В понедельник, 10 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 21,45/21,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,08/23,35 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3470/0,3510 грн/рубль.
Читайте такжеОфициальный курс гривни укрепился до фундаментального уровняПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию после 17:00 составил 21,6952 грн/долл., к этому часу было заключено 186 соглашений, объем торгов составил 234,48 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter