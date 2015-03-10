Порошенко подписал изменения в бюджет-2015 и ряд других "законов для МВФ"
Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд законов, принятие которых было одним из условий предоставления Украине расширенного кредитования со стороны Международного валютного фонда.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Так, президент подписал принятый Верховной Радой 2 марта Закон № 217-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год», согласно которому основные финансовые показатели страны приведены в соответствие с макроэкономическими реалиями.
Читайте такжеЯценюк: Украина выполнила все условия МВФ и ждет денегТакже подписан Закон № 213-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения», согласно которым временно ограничен размер пенсий работающим пенсионерам.
Кроме того, глава государства подписал принятые 2 марта Законы: № 211-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины», согласно которому освобождены от налогообложения благотворительную помощь вынужденным переселенцам; № 212-VIII «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» относительно расширения финансовых полномочий местных бюджетов; № 214-VIII «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно должностных лиц органов доходов и сборов»; № 215-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно должностных лиц контролирующих органов»; № 219-VIII «О внесении изменений в раздел VIII «Заключительные и переходные положения Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» относительно уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда, призванный способствовать легализации зарплат.