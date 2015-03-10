Порошенко подписал изменения в бюджет-2015 и ряд других "законов для МВФ"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, президент подписал принятый Верховной Радой 2 марта Закон № 217-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год», согласно которому основные финансовые показатели страны приведены в соответствие с макроэкономическими реалиями.

Читайте такжеЯценюк: Украина выполнила все условия МВФ и ждет денегТакже подписан Закон № 213-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения», согласно которым временно ограничен размер пенсий работающим пенсионерам.

Кроме того, глава государства подписал принятые 2 марта Законы: № 211-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины», согласно которому освобождены от налогообложения благотворительную помощь вынужденным переселенцам; № 212-VIII «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» относительно расширения финансовых полномочий местных бюджетов; № 214-VIII «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно должностных лиц органов доходов и сборов»; № 215-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно должностных лиц контролирующих органов»; № 219-VIII «О внесении изменений в раздел VIII «Заключительные и переходные положения Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» относительно уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда, призванный способствовать легализации зарплат.