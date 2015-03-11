В совет директоров SWIFT войдет представитель России

Международная система SWIFT включит в совет директоров представителя от России. Угроза отключения от системы на этот процесс не повлияла: получить место удалось благодаря росту платежного трафика в России через SWIFT, пишет РБК.

Один раз в три года система SWIFT перераспределяет акции (паи) среди участников. Каждая страна получает количество паев, пропорциональное ее трафику в этой системе. По итогам 2014 года было перераспределено 10% акций, что привело к изменениям в составе совета директоров.

«По итогам 2014 года рост трафика SWIFT в России позволил нам выйти на 13-е место в мире, поэтому Россия увеличила свою долю до уровня, который позволяет ей выдвинуть кандидата в совет директоров», — пояснил исполнительный директор ассоциации «Россвифт» Роман Чернов.

Свое место России уступил Гонконг. Кроме того, одно место в совете потеряли Нидерланды, оно досталось Бельгии (у которой теперь два места), пишет издание The Banker.

Кандидат от России должен быть сотрудником либо организации-пайщика SWIFT, либо связанной с пайщиком. Организациями-пайщиками являются самые активные пользователи системы SWIFT, в России это десять крупнейших банков по активам (их состав может варьироваться). По словам Чернова, 16 апреля состоится бизнес-форум SWIFT, в рамках которого пройдет общее собрание «Россвифта», где и будет предложена кандидатура для избрания в совет директоров. Новый совет будет утвержден на годовом собрании акционеров SWIFT в июне 2015 года, после чего российский директор приступит к исполнению обязанностей на трехлетний срок. Совет состоит из 25 человек.

Напомним, Запад рассматривает отключение от SWIFT как одну из возможных санкций против России. К этому призывал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, это предложение также содержится в резолюции Европарламента. Отключение может произойти только в том случае, если это решение примут власти Евросоюза.

В случае отключения от SWIFT российские банки потеряют возможность управлять своими корсчетами за рубежом, а также проводить внутристрановые платежи. В первую очередь будет проблема для двусторонних банковских сообщений при осуществлении платежей как внутри России, так и за рубеж. Отсутствие сообщений по платежу фактически означает, что банк не сможет ни отправить, ни принять деньги.

Из-за появившейся угрозы отключенияБанк России начал тестировать аналоги SWIFT в России, банки ими пользуются, но признают, что предложенные альтернативы помогут решить проблемы только с платежами внутри страны. Переводы за рубеж по ним невозможны. Также банки начали тестировать системы «банк – клиент», которые позволят заменить SWIFT при внешних перев​​одах, но в использовании они будут дороже и не так удобны, как SWIFT.

«Угроза отключения от SWIFT не снижается после появления в совете директоров российского представителя, так как решение об отключении от SWIFT не зависит, но присутствие в совете директоров нашего человека означает, что мы можем влиять на принимаемые SWIFT решения в части ввода новых стандартов, улучшения сервиса, тарифообразования», — считает предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.