Курс евро обновил минимум к доллару

Курс евро к доллару падает в среду, обновив минимум с апреля 2003 года, на фоне старта программы Европейского центрального банка (ЕЦБ) по количественному смягчению, свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

По состоянию на утро среды курс евро к доллару снижался до 1,0683 доллара за евро с 1,0699 доллара на предыдущем закрытии. При этом ранее в ходе торгов европейская валюта опускалась до 1,0669 доллара за евро — минимума с апреля 2003 года.

Курс доллара к иене рос до 121,44 иены со 121,13 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 98,80 пункта.

Давление на европейскую валюту оказывают новости от ЕЦБ. Регулятор 9 марта начал программу количественного смягчения. Объем комбинированных закупок государственных и частных облигаций составит 60 миллиардов евро ежемесячно. Регулятор планирует проведение программы до сентября 2016 года. Однако ее сроки могут быть расширены до достижения устойчивого уровня инфляции, близкого к 2%.

Дополнительное давление на европейскую валюту оказывают опасения некоторых инвесторов относительно исхода переговоров властей Греции с "тройкой" кредиторов, в частности, так называемого Grexit (выхода страны из еврозоны - ред.). Встречи в рамках этих обсуждений состоятся в среду Брюсселе, параллельно технические команды Еврокомиссии, Европейского Центробанка и МВФ могут направиться в Афины.