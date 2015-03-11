Deutsche Bank прогнозирует падение евро к доллару до 85 центов

К 2017 году курс евро по отношению к доллару США упадет до 85 центов с нынешних $1,07, приводит Business Insider прогнозы аналитиков Deutsche Bank Робина Уинклера и Джорджа Саравелоса, передает "Дождь".

Аналитики немецкого финансового конгломерата пишут о концепции Euroglut («Евроизбыток») — к падению курса евро приведут гигантский профицит по текущим счетам (операции с товарами, услугами и доходами от инвестиций) в сочетании с программой количественного смягчения Европейского Центробанка и отрицательными процентными ставками.

Непосредственной причиной падения курса эксперты называют растущие темпы оттока капитала из ЕС — до 4 трлн евро к 2017 году. Большая часть средств «уходит» в США, Великобританию и Канаду из-за политики ЕЦБ.

Аналитики уверены, что Европе придется превратиться из заемщика в крупнейшего мирового кредитора через повышение доли международных инвестиций с 10% до 30% от ВВП.

В марте 2014 года курс евро достиг максимальных с 2011 года значений по отношению к доллару — примерно 1,39 — после чего началось затяжное снижение.