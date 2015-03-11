Российская валюта ушла в минус - доллар превысил 63 рубля
Курс доллара в среду превысил 63 рубля, обновив максимум за две последние недели, евро в свою очередь поднялся выше 67 рублей
Курс доллара к рублю превысил 63 рубля, обновив максимум за две недели, евро поднялся выше 67 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи, передает РИА Новости.
К 10.44 мск курс доллара к рублю расчетами "завтра" повысился на 17 копеек до 62,7 рубля (уже достигал 63,02 рубля), евро — на 6 копеек до 67,04 рубля.
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Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, к 11.30 мск среды вырос на 2,01 рубля, составив 62,6797 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Во вторник средневзвешенный курс составлял 60,6649 рубля.
Стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,3%, до 56,59 доллара за баррель.