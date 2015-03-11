Заседание Совета директоров МВФ начнется в 16.00 по Киеву - источник

Заседание ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда по вопросу новой четырехлетней программы кредитования экономики Украины начнется сегодня, 11 марта, в 16.00 по киевскому времени, сообщил УНИАН источник в Национальном банке.

"Сегодня в 16.00 по киевскому времени Совет директоров МВФ начнет заседание по вопросам финансовой поддержки Украины", - сказал источник.

Ранее в МВФ подтвердили план рассмотреть 11 марта программу сотрудничества с нашей страной сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл. и использованием механизма «расширенного кредитования» (Extended Fund Facility).

В свою очередь, министр финансов Украины Наталья Яресько на своей странице в Twitter обратила внимание, что первый платеж, который получит Украина для достижения макроэкономической стабилизации, составит значительную часть общей программы в 17,5 млрд долл.

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В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с МВФ по программе Extended Fund Facility, которая предусматривает ряд ключевых реформ – эффективных решений в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведение порядка в энергетике, оптимизацию и сокращение государственных расходов, увеличение до 3% ВВП расходов на инвестиции, сокращение аппарата государственных чиновников, наведение справедливости в пенсионной реформе, в первую очередь речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий.

Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста для Украины.

В МВФ выразили уверенность в том, что реализация программы реформ будет успешной, потому что правительство Украины, по словам директора – распорядителя фонда Кристин Лагард, демонстрирует готовность внедрять преобразования, повышать тарифы, реструктуризировать банки, сокращать государственные расходы и проводить судебную и антикоррупционную реформы. Кроме того, Лагард отметила, что программа реформ открывает Украине доступ к общему пакету финансовой помощи объемом до 40 млрд долл. в течение ближайших 4 лет.

Как ожидается, новая программа сотрудничества будет утверждена на заседании Совета директоров, а первый транш по программе может прийти в Украину в течение нескольких дней после положительного решения Совета – до конца марта. В Минфине прогнозируют, что первый транш может составить до 60% всего объема кредитования, а именно – порядка 10 млрд долл. Средства будут направлены на пополнение золотовалютных резервов НБУ, а также на обеспечение внешних обязательств Украины.