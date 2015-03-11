Яценюк о кредите МВФ и реформах: «правительство борется за «завтра»

Украина ожидает положительного решения ключевого кредитора страны Международного валютного фонда по новой программе кредитования украинской экономики сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл., сообщил в среду на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, Украина уже подписала с МВФ программу реформ и выполнила часть предварительных мер, которые необходимо было выполнить по линии правительства, парламента и президента. Кроме того, Яценюк подчеркнул, что средства МВФ и программа Фонда будут положены в основу экономического развития страны.

«Через несколько часов в Вашингтоне начнется заседания Совета директоров Международного валютного фонда. Напомню, Украина подписала всеобъемлющую программу реформ. Все предварительные меры, которые должны были быть выполнены правительством и парламентом и подписаны президентом, выполнены, - сказал Яценюк. – Мы ждем положительного решения Совета директоров Международного валютного фонда. Общая программа – 4 года, объем финансирования 25 млрд долл. (включая 17,5 млрд долл. по программе МВФ и 7,5 млрд долл. от других институциональных кредиторов - УНИАН). К сожалению, эти средства не могут идти на социальные выплаты, на повышение социальных стандартов, но эти средства станут залогом того, что экономика начнет расти. Мы увеличим доходы госбюджета, и это даст возможность пересмотреть социальные стандарты в сторону увеличения, создать дополнительные рабочие места и стабилизировать экономику, увеличить экспорт и стабилизировать валютный курс».

По словам Яценюка, программа реформ с МВФ – непростая и предполагает множество непопулярных решений, которые нужно принимать в условиях российской военной агрессии и разрухи.

«Без сегодняшних реформ у нас не будет «завтра». Наше правительство борется за «завтра». Мы пошли на эти шаги (реформы - УНИАН) ради будущего и ради завтрашнего дня», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в Национальном банке, заседание Совета директоров МВФ по Украине начнется сегодня, 11 марта, в 16.00 по киевскому времени.