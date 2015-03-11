У Авакова гарантировали сотрудникам МВД свободу от «зарплатного рабства»

Министерство внутренних дел будет четко придерживаться норм законодательства и требований Минфина, касающихся банковского обслуживания сотрудников МВД.

Об этом говорится в официальном комментарии руководства МВД агентству УНИАН на запрос об информации касательно принудительного перевода сотрудников милиции на зарплатное обслуживание в государственные банки.

Как отмечается в ответе МВД, которым располагает УНИАН, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2005 года N318 “Об усовершенствовании механизма выплаты заработной платы работников бюджетных учреждений и государственной социальной помощи” выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений и государственной социальной помощи осуществляется через уполномоченные банки, которые определяются путем конкурсного отбора по результатам открытого постоянно действующего конкурса, проводится конкурсной комиссией Министерства финансов Украины.

По состоянию на 18 февраля 2015 года победителями конкурса по определению уполномоченных банков, через которые должна осуществляться выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, определены 60 банковских учреждений.

Также руководство МВД напомнило руководителям областных управлений, что согласно Закону Украины „Об оплате труда" выплата заработной платы через учреждения банков осуществляется по личному письменному согласию работника.