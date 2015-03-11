Венесуэла из-за обострения кризиса хочет монетизировать золотые запасы на $1,5 млрд

Центробанк Венесуэлы планирует монетизировать золотые запасы на общую сумму порядка $1,5 млрд, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеВ Венесуэле запретили покупать продукты чаще двух раз в неделюНа данный момент такую возможность регулятор обсуждает с американскими банками, заявил Reuters источник. Если договоренности будут достигнуты, то ЦБ предоставит в ходе своп-операции 1,4 млн тройских унций золота в обмен на валюту. При этом регулятор через четыре года сможет выкупить данное золото.

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