Швеция предоставит Украине беспроцентный заем на $100 млн

Правительство Швеции приняло решение о предоставлении Украине займа в размере 100 миллионов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

"Правительство Швеции приняло решение о предоставлении Украине займа в размере 100 миллионов долларов. Проценты по этой ссуде шведское правительство приняло решение взять на себя, и это будет очень мощное и важное участие Швеции в скоординированных действиях наших наиболее надежных, наиболее твердых и последовательных сторонников, на которых мы можем рассчитывать", - сказал Порошенко, и поблагодарил премьера Швеции за это решение.

В свою очередь Левен отметил, что детали относительно процентов этого займа будут еще обсуждаться. По его словам, этот заем будет полезным для Украины.