Гривня на межбанке усилила свои позиции уже до 21,60 за доллар
13:57, 11 марта 2015Финансы
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НБУ остается главным покупателем валюты на межбанковском рынке.
Украинская валюта в последние дни укрепляется / dialog.ua
В среду, 11 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 21,45/21,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По его словам, торги идут вяло, Нацбанк по-прежнему остается главным покупателем на межбанке.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 21,95/23,10 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3420/0,3450 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 13:30 составил 21,5650 грн/долл., к этому часу было заключено 47 соглашений, объем торгов составил 11,99 млн долл.
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