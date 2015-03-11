Порошенко о первом транше МВФ для Украины: «чем больше, тем лучше»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Сегодня совет МВФ рассматривает вопрос принятия программы помощи Украине... Я твердо убежден и уверен в том, что сегодня будет положительное решение, поскольку Украина в координации с нашими партнерами со всего мира, приняла очень важный пакет реформ, которые я подписал вчера и который полностью обеспечивает выполнение Украиной этой части договоренностей, которые будут отображены в меморандуме с МВФ", - сказал президент.

При этом он отметил, что сегодня будет историческое решение, которое позволит взять не только средства МВФ, но и мощный пакет экономической финансовой помощи для обеспечения эффективности проведения реформ в Украине.

Отвечая на вопрос, какой будет сумма первого транша, Порошенко сказал: "Чем больше, тем лучше». В то же время он добавил, что «хотел бы, чтобы мы четко понимали, что решение МВФ - это только первый шаг, потому что к этому решению привязано очень много двусторонних решений, которые сразу же вступают в силу после принятия решения правлением МВФ».

«Это и решения Всемирного банка, и международных финансовых организаций, и других банков, включая ЕБРР, и решение относительно кредитных гарантий США на сумму, превышающую 2 миллиарда долларов, и решения относительно третьей волны макрофинансовой помощи ЕС, превышающей 1,8 миллиарда евро, и решения относительно нескольких сот миллионов, которые предоставляют все страны, начиная Канадой и завершая Японией. И общий пакет, который формируется для помощи Украине, - и финансовая поддержка, финансовый фундамент реформ, являющийся защитой для нашей национальной валюты, для нашего платежного баланса и золотовалютных резервов, в целом сегодня должен превышать 40 миллиардов долларов. По нашим расчетам, при напряженной нашей работе этого будет достаточно, если реформы по привлечению инвестиций, по созданию инвестиционного климата, по борьбе с коррупцией и другие шаги, которые позволят комфортно инвесторам себя чувствовать, будут осуществлены, и я уверен в том, что это будет сделано очень быстро и эффективно", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в Национальном банке, заседание Совета директоров МВФ по Украине начнется сегодня, 11 марта, в 16.00 по киевскому времени.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с МВФ по программе Extended Fund Facility, которая предусматривает ряд ключевых реформ – эффективных решений в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведение порядка в энергетике, оптимизацию и сокращение государственных расходов, увеличение до 3% ВВП расходов на инвестиции, сокращение аппарата государственных чиновников, наведение справедливости в пенсионной реформе, в первую очередь речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий.

Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста для Украины.

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В МВФ выразили уверенность в том, что реализация программы реформ будет успешной, потому что правительство Украины, по словам директора – распорядителя фонда Кристин Лагард, демонстрирует готовность внедрять преобразования, повышать тарифы, реструктуризировать банки, сокращать государственные расходы и проводить судебную и антикоррупционную реформы. Кроме того, Лагард отметила, что программа реформ открывает Украине доступ к общему пакету финансовой помощи объемом до 40 млрд долл. в течение ближайших 4 лет.

В Минфине прогнозируют, что первый транш может составить до 60% всего объема кредитования, а именно – порядка 10 млрд долл. Средства будут направлены на пополнение золотовалютных резервов НБУ, а также на обеспечение внешних обязательств Украины.