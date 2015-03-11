Официальный курс гривни вырос еще на 18 копеек - до 21,55 за доллар

Нацбанк продолжает укреплять украинскую валюту.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 11 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2155.2936 (с 10 марта – 2173.5710); 100 евро – 2314.3543 (с 10 марта – 2360.4981); 10 российских рублей – 3.5528 (с 6 марта – 3.6230). Читайте такжеНацбанку рекомендуют направить усилия на обеспечение покупательной способности гривни Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня днем установились на уровне 21,45/21,60.

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