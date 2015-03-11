Яресько: первый транш кредита от МВФ может составить $5 млрд

Первый транш кредита по новой программе между Украиной и ключевым кредитором страны Международным валютным фондом может составить 5 млрд долл., сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Сейчас все должны ждать решения МВФ», - сказала министр. При этом, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН о том, каким будет первый транш, она сказала: «Пять (млрд долл. - УНИАН), да».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта в 16.00 по киевскому времени состоится заседание Совета директоров МВФ, во время которого будет принято решение о предоставлении Украине новой, четырехлетней программы кредитования экономики в объеме 17,5 млрд долл. Украина ожидает, что решение будет положительным. Как подчеркивал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Украина выполнила все предварительные условия получения программы.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с МВФ по программе Extended Fund Facility, которая предусматривает ряд ключевых реформ – эффективных решений в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведение порядка в энергетике, оптимизацию и сокращение государственных расходов, увеличение до 3% ВВП расходов на инвестиции, сокращение аппарата государственных чиновников, наведение справедливости в пенсионной реформе, в первую очередь речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий.

Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста для Украины.

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В МВФ выразили уверенность в том, что реализация программы реформ будет успешной, потому что правительство Украины, по словам директора – распорядителя фонда Кристин Лагард, демонстрирует готовность внедрять преобразования, повышать тарифы, реструктуризировать банки, сокращать государственные расходы и проводить судебную и антикоррупционную реформы. Кроме того, Лагард отметила, что программа реформ открывает Украине доступ к общему пакету финансовой помощи объемом до 40 млрд долл. в течение ближайших 4 лет.