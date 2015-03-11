Швеция выделит Украине 175 миллионов евро на реформы и интеграцию в ЕС

Отмечается, что Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. "Во время встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере развития, согласно которому Швеция выделяет 175 млн евро на поддержку реформ в Украине и интеграции страны в ЕС", - говорится в сообщении.

Порошенко по итогам встречи заявил, что подписание этого соглашения является продолжением мощной помощи, которую Швеция всегда предоставляла Украине. Президент отметил, что Швеция является наиболее твердым адвокатом украинской позиции в Европейском Союзе. «Я как Президент и весь Украинский народ очень благодарны Вам за эту позицию», – сказал Порошенко.

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В свою очередь, шведский премьер-министр отметил, что главная цель соглашения – помочь украинскому правительственные идти по дороге реформ и обеспечить процесс интеграции в Европейский Союз. «Это жесткие, но такие необходимые сейчас решения», – отметил шведский премьер, подчеркнув, что правительство Швеции также приняло ряд таких решений в 90-х годах.