Правительство обновило состав руководства Минфина - источник

Кабинет министров Украины обновил состав руководства Министерства финансов, сообщил УНИАН информированный источник в правительстве со ссылкой на итоги сегодняшнего заседания.

По информации собеседника агентства, первый заместитель министра Игорь Уманский сохранил свою должность.

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Занимавший ранее пост заместителя министра Виталий Лисовенко продолжит курировать направление госдолга на посту правительственного уполномоченного.

Заместители министра Денис Фудашкин и Владимир Матвийчук будут уволены.

Также собеседник сообщил о назначении четырех новых заместителей министра финансов. В том числе в состав руководства вошли управляющий партнер аудиторской фирмы «Аксенова и партнеры» Елена Макеева, экс-замглавы Минэкономразвития Роман Качур, представитель Украины в ЕБРР Артем Шевалев и президент инвестиционной группы ITT Оксана Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров 3 декабря, в том числе пост министра финансов заняла Наталия Яресько - американка украинского происхождения, один из соучредителей инвесткомпании Horizon Capital.