Банки за день получили рефинансирование на полмиллиарда гривень
НБУ вчера также продал банкам депозитные сертификаты на 8,631 млрд гривень.
Национальный банк Украины 10 марта предоставил двум банкам рефинансирование на 521,3 млн грн под 33% годовых на 1 день, сообщается на сайте регулятора.
По информации НБУ, также в этот день банкам были проданы депозитные сертификаты на 8,631 млрд грн, в том числе на 8,046 млрд грн 14 банкам на один день под 20% годовых, на 585 млрд грн 4 банкам на 7 дней под 26% годовых.
Объем межбанковского кредитного рынка составил 9,605 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 28%, в т.ч. по кредитам овернайт – 27% годовых.
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Как сообщал УНИАН, Нацбанк 6 марта предоставил двум банкам рефинансирование на 75 млн грн под 33% годовых на 1 день.
Объем межбанковского кредитного рынка составил 4,955 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 26,6%, в т.ч. по кредитам овернайт – 24,1% годовых.