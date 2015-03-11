Банки за день получили рефинансирование на полмиллиарда гривень

Национальный банк Украины 10 марта предоставил двум банкам рефинансирование на 521,3 млн грн под 33% годовых на 1 день, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, также в этот день банкам были проданы депозитные сертификаты на 8,631 млрд грн, в том числе на 8,046 млрд грн 14 банкам на один день под 20% годовых, на 585 млрд грн 4 банкам на 7 дней под 26% годовых.

Объем межбанковского кредитного рынка составил 9,605 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 28%, в т.ч. по кредитам овернайт – 27% годовых.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк 6 марта предоставил двум банкам рефинансирование на 75 млн грн под 33% годовых на 1 день.

Объем межбанковского кредитного рынка составил 4,955 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 26,6%, в т.ч. по кредитам овернайт – 24,1% годовых.