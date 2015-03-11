Швеция после решения о финансовой помощи Украине призвала другие страны последовать ее примеру

Премьер-министр Швеции Стефан Левен призывает другие страны приобщиться к предоставлению Украине финансовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер Швеции сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Глава шведского правительства заверил Порошенко, что его страна продолжит оказывать Украине всяческую помощь, в том числе и финансовую.

"Нам нужно помнить, что важность предоставления Украине помощи также необходима с финансовой точки зрения. Нам необходимо помнить об этом, и поэтому я приглашаю больше стран сделать то же самое, чтобы они поддерживали подобные инициативы", - подчеркнул Левен.

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В связи с этим он отметил, что сегодня в Киеве было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере развития.

"В рамках этого соглашения будет оказана ежегодная помощь в размере 25 млн евро на протяжении семилетнего периода", - подчеркнул Левен.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, посол Королевства Швеция в Украине Андреас фон Бекерат и министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамавичус подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере развития.