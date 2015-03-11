Кабмин учредил должность уполномоченного по вопросам управления госдолгом

Соответствующее постановление правительства от 11 марта опубликовано на сайте правительства.

«Утвердить Положение о Правительственном уполномоченном по вопросам управления государственным долгом», - говорится в документе.

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Согласно документу, правительственный уполномоченный будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра при согласовании с министром финансов.

Обязанностью уполномоченного является разработка и реализация предложений по управлению госдолгом, которые могут включать проведение сделок, выпуск, выкуп и продажу государственных долговых обязательств, а также проведение переговоров о реструктуризации.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 11 марта обновил состав руководства Министерства финансов.

По информации собеседника агентства, первый заместитель министра Игорь Уманский сохранил свою должность, занимавший ранее пост заместителя министра Виталий Лисовенко продолжит курировать направление госдолга на посту правительственного уполномоченного, а заместители министра Денис Фудашкин и Владимир Матвийчук будут уволены.