МВФ согласился дать Украине $17,5 миллиарда

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года, говорится в сообщении Фонда, текстом которого располагает УНИАН.

«Я рада сообщить, что Совет директоров МВФ одобрил программу расширенного финансирования для Украины объемом 17,5 млрд долл. (15,5 млрд евро), основанную на программе реформ, - приводится в сообщении цитата директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард. – Эта новая четырехлетняя программа позволит стабилизировать экономическую ситуацию в Украине и внедрить целый ряд глубоких реформ для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе и повышения уровня жизни украинцев».

Как подчеркивается в сообщении Фонда, новая программа позволит сбалансировать платежный баланс, предоставит больший объем финансирования на лучших и гибких условиях для Украины. Доступным, по словам Лагард, станет международное финансирование для поддержки реформ. А кроме того, правительство Украины сможет провести консультации по реструктуризации долгов с кредиторами – держателями суверенных бондов страны.

Правительство Украины, как отмечается в сообщении, демонстрирует преданность реформам в крайне непростых условиях курсовых колебаний и роста цен на газ.

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«По новой программе придется предпринять и другие шаги, а именно - дальнейшее повышение тарифов, реструктуризацию банков, реформу государственных предприятий, преодоление коррупции и усиление верховенства права», - подчеркнула Лагард, добавив, что ключевой социальной реформой станет помощь наиболее уязвимым слоям населения.

По мнению Лагард, программа украинских реформ амбициозна и рискованна, особенно с оглядкой на конфликт на востоке страны. «Но я хочу отметить, что достигнутое месяц назад соглашение о прекращении огня выполняется и надеюсь, что дальнейшего насилия удастся избежать», - подчеркнула Лагард, пожелав властям Украины не сворачивать с пути реформ ради достижения процветания и успеха.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с МВФ по программе Extended Fund Facility, которая предусматривает ряд ключевых реформ – эффективных решений в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведение порядка в энергетике, оптимизацию и сокращение государственных расходов, увеличение до 3% ВВП расходов на инвестиции, сокращение аппарата государственных чиновников, справедливость в пенсионной реформе, в первую очередь речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий.

Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста для Украины.