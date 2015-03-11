Минфин незначительно повысил показатель госдолга Украины за 2014 год

Министерство финансов Украины уточнило показатель государственного долга Украины в долларовом эквиваленте.

Как сообщается на сайте Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2014 года составила 69,812 млрд долл., тогда как согласно опубликованным ранее данным этот показатель составлял 69,794 млрд долл.

Согласно уточненным данным, общая сумма госдолга на 31 декабря 2014 года по сравнению с началом года сократилась на 3,298 млрд долл., или на 4,5%.

Министерство также уточнило показатель государственного и гарантированного государством внешнего долга, который составил 38,809 млрд долл., показатель внутреннего госдолга не изменился и составил 31,003 млрд долл.

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Прямой госдолг правительства Украины, согласно обновленным данным, составил 60,058 млрд долл., гарантированный государством долг на 31 декабря составил 9,754 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в 2014 году выросла в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливал предельный уровень госдолга по итогам года в размере 968,35 млрд грн.

За 2013 год сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%, до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте).