Гривня на межбанке к вечеру укрепилась до 21,58 за доллар

В среду, 11 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 21,47/21,58 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,72/22,83 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3450/0,3470 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 21,8932 грн/долл., к этому часу было заключено 176 соглашений, объем торгов составил 247,32 млн долл.