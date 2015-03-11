МВФ выделяет $5 миллиардов на первый транш кредита для Украины

Первый транш, который будет предоставлен Украине со стороны ключевого кредитора – Международного валютного фонда в рамках новой четырехлетней программы кредитования украинской экономики, составит 5 млрд долл., говорится в сообщении Фонда, текстом которого располагает УНИАН.

«Одобрение программы EFF для Украины предполагает выделение первого транша в объеме 5 млрд долл., из которых 2,7 млрд долл. будут направлены на поддержку бюджета страны, - говорится в заявлении МВФ. – Условия выделения и объемы дальнейших траншей будут определяться по мере выполнения критериев программы реформ».

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Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года.

Новая программа позволит сбалансировать платежный баланс, предоставит больший объем финансирования на лучших и гибких условиях для Украины. Доступным станет международное финансирование для поддержки реформ. А кроме того, правительство Украины сможет провести консультации по реструктуризации долгов с кредиторами – держателями суверенных бондов страны. Предположительный объем реструктуризированного долга составит 15 млрд долл.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с МВФ по программе Extended Fund Facility, которая предусматривает ряд ключевых реформ – эффективных решений в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведение порядка в энергетике, оптимизацию и сокращение государственных расходов, увеличение до 3% ВВП расходов на инвестиции, сокращение аппарата государственных чиновников, справедливость в пенсионной реформе, в первую очередь речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий. Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста для Украины.