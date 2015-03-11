Яценюк: Кредит МВФ поможет стабилизировать валютный курс

«Принято решение о выделении Украине 17,5 млрд долл. Это четырехлетняя программа, которая является ответом на проведенные в Украине реформы и которая заставляет нас не останавливаться и двигаться дальше. Программа предполагает четырехлетний план экономической стабилизации страны и открывает дополнительные двери для получения еще 7,5 млрд долл. помощи для стабилизации и роста украинской экономики. Таким образом, в целом в течение четырех лет Украина получит 25 млрд долл., которые позволят стабилизировать экономику, стабилизировать финансовый сектор. Эти средства направляются на стабилизацию валютного курса станы. И они дадут возможность расти украинской экономике уже с 2016 года», - сказал глава правительства.

Он поблагодарил членов парламентской коалиции и президента страны за совместную работы по подготовке и выполнению программы с МВФ. «Это программа не МВФ и не для МВФ. Это программа изменений и реформ для Украины, - сказал Яценюк. – Это начало трудного пути по стабилизации экономики, созданию фундамента для роста, увеличения количества рабочих мест, повышения стандартов в стране, повышения зарплат, увеличения торговли и увеличения предпринимательства».

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Он отметил, что сейчас Украина переживает непростое время. Но это время является залогом создания мощного, сильного экономического, финансового и социального будущего Украины. «Мы получили широкую и всеобъемлющую помощь наших международных партнеров. Нам удалось доказать миру, что мы проводим реформы. И только под проведение реформ МВФ принял решение о предоставлении финансовой помощи стране», - подчеркнул Яценюк.

Он добавил, что сейчас на повестке дня – внедрение пакета реформ, включая налоговую реформу, социальную реформу, сокращение нагрузки на госбюджет. «Это всеобъемлющий план новой, европейской Украины, который поддерживается западными партнерами и нашими союзниками», - сказал глава правительства, добавив, что еще многое необходимо сделать для того, чтобы страна была процветающей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, МВФ одобрил программу кредитования Украины объемом 17,5 млрд долл. Первый транш по программе составит 5 млрд долл.