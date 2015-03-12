ЦБ Мексики максимально увеличил продажу долларов для поддержки нацвалюты

Власти Мексики со среды, 11 марта, начали дополнительные продажи на бирже долларов с целью поддержать песо, курс которого сильно упал по отношению к американской валюте, передает ПРАЙМ.

Ежедневный объем продаж составит 52 миллиона долларов в дополнение к 200 миллионам, которые ЦБ Мексики начал продавать с декабря п.г., в случае обесценивания песо на 1,5% в день.

Читайте такжеКитай хочет инвестировать $250 млрд в страны Латинской Америки Дополнительное предложение валюты будет действовать на бирже с 11 марта по 8 июня. Уже в среду новые валютные интервенции дали результат: средневзвешенный курс доллара снизился более чем на 1%, составив 15,45 песо. Во вторник он составлял 15,62 песо.

За последнюю неделю курс мексиканского песо обновил исторические минимумы, снизившись до 15,66 песо за доллар. Падение курса песо с начала 2015 года составило более 5%.

Читайте такжеРазрыв в доходах между богатыми и бедными достиг максимума за последние 30 лет