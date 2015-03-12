Акционеры ЮКОСа сжалились над Россией: предложили скидку при выплате компенсации

Комитет министров Совета Европы 11 марта начал обсуждать исполнение Россией решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), среди которых – решение, что РФ должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 1,8 млрд евро, пишут "Ведомости".

Читайте такжеЕСПЧ обязал Россию выплатить владельцам ЮКОСа почти 2 миллиарда евроК середине июля российские власти должны совместно с Комитетом министров Совета Европы определить алгоритм исполнения этого решения. Акционеры ЮКОСа (их представляют Yukos Universal Limited и Hulley Enterprises Limited, по их собственным данным, они владеют 58,9% акций компании и претендуют на 1,1 млрд евро из назначенной ЕСПЧ компенсации) написали в Комитет министров обращение, что начать обсуждение плана следует уже сейчас. Комитет министров установил над этим делом расширенный надзор. Документ опубликован на сайте комитета.

В обращении говорится, что российские власти должны представить согласованный с Комитетом министров план в сжатые сроки; что в нем должны быть предусмотрены выплаты всем акционерам ЮКОСа из реестра на момент ликвидации компании.

Читайте такжеMoody's: выплата штрафа ЮКОСу на $50 млрд негативно повлияет на кредитоспособность России Пытаясь оспорить решение в Большой палате Евросуда, Россия жаловалась, что ее наказывают дважды за одно и то же: незадолго до решения ЕСПЧ постоянная палата Третейского суда в Гааге признала банкротство ЮКОСа нарушением Энергетической хартии и обязала Россию выплатить Hulley, Yukos Universal и Veteran Petroleum $50 млрд. Суд не принял аргументов России, но Yukos Universal и Hulley обещают, что, если получат компенсацию, назначенную ЕСПЧ, учтут ее при определении суммы, которую Россия должна им по решению Гааги.

Об обращении акционеров ЮКОСа российской стороне известно, что документы доведены до руководства Минюста и изучаются. Руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров сказал «Ведомостям», что срок предоставления плана исполнения решения суда истекает 16 июля, согласовывать его Россия должна с Комитетом министров, а не с кем-либо еще.

Официальный представитель ЮКОСа Клэр Дэвидсон не ответила на вопросы «Ведомостей».

Читайте такжеLe Parisien: РФ придется выплатить акционерам ЮКОСа самый большой в истории штрафИнтересное предложение, имеет смысл обсудить, считает партнер King & Spalding Илья Рачков: Россия может снизить размер предъявленных ей требований на 1 млрд евро и не будет в «двоечниках» из-за отказа исполнять решение суда. Технически вполне возможно заключить соглашение, которое не будет накладывать на Россию новые обязательства - смогли же погасить задолженность перед Францией по облигациям Российской империи.