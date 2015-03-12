Экономики государств "Большой двадцатки" продолжают расти

ВВП государств G20 вырос в октябре-декабре 2014 года на 0,9% относительно предыдущего квартала, показывают предварительные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишут Вести Экономика.

По итогам III квартала был отмечен аналогичный рост. Наиболее сильно в последнем квартале выросли экономики Индии и Китая - соответственно на 1,6% и 1,5% (после подъема в III квартале на 2,2% и 1,9% соответственно).

Значительно ослабели темпы увеличения ВВП США (до 0,5% с 1,2%) и Южной Кореи (до 0,4% с 0,9%), отмечается в сообщении. Менее существенно замедлился рост в Канаде (до 0,6% с 0,8%), Великобритании (до 0,5% с 0,7%) и Франции (до 0,1% с 0,3%). ВВП Индонезии расширился на 1,2% по итогам каждого квартала 2014 года.

При этом в IV квартале заметное ускорение экономического подъема было зафиксировано в Германии (до 0,7% с 0,1%) и ЮАР (до 1% с 0,5%), менее существенное - в Австралии (до 0,5% с 0,4%) и Мексике (до 0,7% с 0,5%).

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Япония вышла из рецессии: экономика Страны восходящего солнца увеличилась на 0,4% в IV квартале после снижения на 0,7% в июле-сентябре. ВВП Италии не изменился после сокращения на 0,1% в III квартале.

При этом рост экономик государств G20 в октябре-декабре в годовом выражении ускорился до 3,4% против 3,3% в III квартале. Самый существенный рост был отмечен в Индии (на 7,5%) и в Китае (на 7,3%), самый значительный спад - в Японии (на 0,7%).

В целом за 2014 год ВВП государств G20 вырос на 3,4% после подъема на 3,2% по итогам предшествующего года.