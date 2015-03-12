Гонтарева вызвала на борьбу с кризисом Ющенко и Стельмаха

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в среду, 11 марта, провела антикризисное совещание с экс-главами НБУ, сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

Согласно сообщению, в совещании приняли участие Степан Кубив (глава НБУ с 24 февраля 2014 по 19 июня 2014 года), Виктор Ющенко (глава НБУ в 1993-1999 годах), Владимир Стельмах (глава НБУ в 2000-2002 годах и 2004-2010 годах), Борис Марков (заместитель главы НБУ в 1993-1994 годах).

«Участники совещания обсудили опыт и практику преодоления кризиса в экономике и банковской системе, а также конкретные шаги для стабилизации банковской системы, достижения финансовой стабильности и возвращения доверия к банковской системе», - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что в будущем такие совещания рабочей консультативной группы в этом составе, посвященные стратегическим принципам развития и актуальным вопросам функционирования Национального банка и банковской системы, будут происходить на регулярной основе.

Как сообщал УНИАН, Валерия Гонтарева занимает пост главы НБУ с июня 2014 года, сменив на этом посту Степана Кубива. Гонтарева является девятым руководителем регулятора за всю историю его существования с 1991 года.