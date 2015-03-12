Депутат: МВФ положительно оценил реформы, проводимые правительством

Утверждение Международным валютным фондом программы финансовой поддержки Украины на сумму 17,5 миллиардов долларов в рамках четырехлетнего плана экономической и финансовой стабилизации свидетельствует о том, что иностранные партнеры позитивно оценивают темпы проведения реформ и единство украинской власти.

Об этом заявил секретарь Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат фракции «Народный фронт» Максим Поляков в четверг в эфире «5-го канала».

«То, что произошло, это большая победа премьер-министра, президента и парламента над нашими врагами. Путин делал все, чтобы мы этого кредита не получили. Он прекрасно понимал, что если бы мы его не получили, у нас была бы совсем другая история сегодня, совсем другие возможности», - сказал Поляков.

«Именно консолидация в тех условиях, в которых мы работали, очень нам помогла», - добавил народный депутат.

Читайте такжеМВФ выделяет $5 миллиардов на первый транш кредита для Украины

Представитель «Народного фронта» подчеркнул, что своим решением МВФ положительно оценил первые шаги реформ в Украине.

«И правительство, и парламент, и президент прекрасно осознают, что если реформы не начнутся - не будет государства, не будет ничего того, что есть сегодня. Это прекрасно понимает все общество, другого варианта у нас не существует», - сказал Максим Поляков.