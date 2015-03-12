Украина завтра начнет говорить с кредиторами о реструктуризации части долга

Министерство финансов с 13 марта начнет консультации с внешними кредиторами по реструктуризации части суверенного долга для снижения его давления на государственные финансы.

Об этом заявила министр финансов Наталия Яресько в ходе публичного отчета правительства.

Глава Минфина напомнила, что 11 марта Международный валютный фонд одобрил новую программу расширенного финансирования для Украины, в рамках которой наша страна получит от фонда 17,5 млрд долл. в течение следующих 4 лет.

Читайте такжеКабмин учредил должность уполномоченного по вопросам управления госдолгом

«Теперь на повестке дня министерства стоит вопрос снижения давления на государственные финансы со стороны государственного долга, для чего мы уже завтра начинаем консультации относительно его реструктуризации с нашими кредиторами», - сказала Яресько.

Ранее министр финансов заявляла, что украинское правительство проведет консультации с держателями суверенного долга с целью улучшить структуру этого долга после одобрения новой программы для Украины Советом директоров Международного валютного фонда.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы составит 5 млрд долл.

По информации министерства финансов, в пятницу, 13 марта, министр проведет презентацию для инвесторов с помощью веб-трансляции, чтобы представить основные черты механизма расширенного кредитования МВФ в контексте текущей экономической ситуации в Украине, в том числе принципы будущих консультаций с держателями долга государственного сектора Украины.