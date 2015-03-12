Украине необходимо создать банк развития - экс-замглавы Минэкономразвития

Об этом в ходе брифинга по результатам первого организационного заседания Экономического дискуссионного клуба сообщил экс-заместитель главы Министерства экономического развития и торговли Анатолий Максюта.

"Если у нас нет внешних инвестиций, мы должны стимулировать внутренние, в том числе государственные. Это то, что необходимо сделать до конца года. Мы обговаривали создание банка развития и создание экспортно-кредитного агентства, которое должно помочь экспортерам", - сказал Максюта.

Также экс-замглавы Минэкономразвития отметил, что проблемы платежного баланса и девальвации гривни фундаментально вызваны стагнацией экспортного потенциала Украины, который необходимо поддерживать при помощи государственных финансов.

"У нас серьезно упал экспорт, это уже даже не несколько десятков процентов. Если не будет притока валюты, сколько бы мы ни брали заимствований, заимствования необходимо отдавать. Мы должны генерировать валюту при помощи собственной экономики. Для этого нам нужно помочь экспортерам в это тяжелое время, помочь теми инструментами, которые сегодня есть в каждой развитой стране", - сказал Максюта.

По его словам, функциональной задачей экспортно-кредитного агентства должно стать кредитование и страхование экспортных контрактов, а банка развития - поддержка реального сектора экономики.

При этом экс-замглавы Минэкономразвития подчеркнул, что реализация государственных инвестиционных программ сможет поддержать банковский сектор, при содействии которого значительные объемы внешних заимствований, включая кредитные ресурсы МВФ, могут быть использованы эффективно.

«Мы разрабатываем сейчас с коллегами пятилетний план экономической политики, который вынесем на рассмотрение органов государственной власти с целью выработать единую программу экономического развития, под которую Украина сможет привлечь финансирование" - сказал Максюта.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, негативное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам 2014 года сократилось в 29 раз и составило 468,3 млн долл., в то время как в 2013 году баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 13,5 млрд долл.

В то же время в 2014 году по сравнению с 2013 годом экспорт товаров из Украины снизился на 13,5% - до 53,913 млрд долл.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом сроком на 4 года с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом финансирования 17,5 млрд долл. Новая программа заменит действующую двухлетнюю программу stand-by с объемом финансирования 17 млрд долл.

При этом Международный валютный фонд прогнозирует снижение объемов украинского экспорта в 2015 году на фоне общего ухудшения условий торговли и снижения экономической активности в первой половине года