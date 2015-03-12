Яценюк требует конфисковать арестованные $1,4 млрд окружения Януковича

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал как можно скорее начать процедуру конфискации в пользу государства 1,4 млрд долл., арестованных в рамках расследования финансовых преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.

Об этом Яценюк сказал в ходе публичного отчета правительства за 100 дней работы.

«Правительство арестовало 1,4 млрд долл. средств, которые принадлежали окружению Виктора Януковича. Они арестованы уже полгода. И мы обратились в органы прокуратуры, чтобы незамедлительно перейти от стадии ареста к стадии конфискации этих активов», - сказал Яценюк, добавив, что эти средства могли бы стать дополнительным ресурсом для экономики и бюджета.

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Как сообщал УНИАН, в июне 2014 года Служба финансового мониторинга Украины и финансовая разведка Украины выявили 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,34 млрд долл. Значительная часть денег через офшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины. Премьер-министр Яценюк тогда обратился к Генпрокуратуре, СБУ и судам с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет.