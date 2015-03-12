Кабмин назначил Яресько новых заместителей

Кабинет министров Украины назначил заместителями министра финансов Украины Романа Качура, Алену Макееву, Артема Шевалева - заместителем министра финансов по вопросам евроинтеграции, Оксану Маркарову - заместителем министра финансов Украины - руководителем аппарата.

Соответствующие постановления №185-р, №186-р, №188-р, №194-р размещены на официальном сайте правительства.

Одновременно Кабмин уволил с должностей замминистров Владимира Матвийчука, Дениса Фудашкина, а также Виталия Лисовенко в связи с его переходом на другую должность.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров 3 декабря, в том числе пост министра финансов заняла Наталия Яресько - американка украинского происхождения, один из соучредителей инвесткомпании Horizon Capital.