Международные резервы России за неделю сократились на $6,3 млрд

Международные резервы России на 6 марта составили 356,7 миллиарда долларов против 363 миллиарда долларов на 27 февраля, сообщается на сайте Центробанка Российской Федерации.

Читайте такжеСША могут усилить давление на РФ, так как нынешние санкции не принесли желаемого результатаТаким образом, за неделю резервы сократились на 6,3 миллиарда долларов, или на 1,7%.

На 1 февраля международные резервы РФ составили 376,208 млрд долларов.

"Международные резервы РФ за неделю с 27 февраля по 6 марта 2015 года уменьшились на 6,3 миллиарда долларов США, или на 1,7%. Указанное уменьшение практически полностью было связано с отрицательным сальдо курсовой и рыночной переоценок", - прокомментировали ПРАЙМ в ЦБ.

Читайте такжеВ России уже задумались о выводе золотовалютных резервов из США и ряда стран ЕвропыЗа 2014 год международные резервы РФ сократились в 1,3 раза - до 385,46 миллиарда долларов.