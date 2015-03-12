Нацбанк сегодня решил оставить курс гривни на вчерашнем уровне 21,55 за доллар
15:53, 12 марта 2015Финансы
1723
Украинская валюта в среду укрепилась на уровне 21,55 за доллар и пока осталась на месте.
Курс гривни не изменился / Фото УНИАН
Согласно информации сайта Национального банка Украины, 12 марта с 14:30 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2155.3929 (с 11 марта – 2155.2936);
100 евро – 2279.9746 (с 11 марта – 2314.3543);
10 российских рублей – 3.4387 (с 11 марта – 3.5528).
Читайте такжеЯценюк: Кредит МВФ поможет стабилизировать валютный курс
Как сообщал УНИАН, 11 марта Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш составит 5 млрд долл.
Ожидается, что средства МВФ помогут укрепить курс гривни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter