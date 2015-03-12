Украина получит первый транш от МВФ завтра, в пятницу 13-го

Украина получит первый транш кредита по новой программе Международного валютного фонда в объеме 5 млрд долл. 13 марта, сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Первый транш кредита придет, я надеюсь, завтра (13 марта - УНИАН), если не сегодня (12 марта - УНИАН)», - сказала Яресько.

При этом она добавила, что 2,8 млрд долл. пойдут на поддержку бюджета, а 2,2 млрд долл. – на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины.

«Это дает нам возможность стабилизировать золотовалютные резервы и стабилизировать банковскую систему. Эти средства – все 5 млрд – дают нам уверенность», - подчеркнула министр, отметив, что средства Фонда - это лишь начало стабилизации.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что Украина получит первый транш кредита МВФ до конца текущей недели.

Как сообщал УНИАН, 11 марта, как и ожидали в украинском правительстве, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш, который будет предоставлен Украине, составит 5 млрд долл., из которых 2,7 млрд долл. будут направлены на поддержку бюджета страны.

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Новая программа позволит сбалансировать платежный баланс, предоставит больший объем финансирования на лучших и гибких условиях для Украины. Доступным станет международное финансирование для поддержки реформ. А, кроме того, правительство Украины сможет провести консультации по реструктуризации долгов с кредиторами – держателями суверенных бондов страны. Предположительный объем реструктуризованного долга составит 15 млрд долл.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с МВФ по программе Extended Fund Facility, которая предусматривает ряд ключевых реформ – эффективные решения в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведение порядка в энергетике, оптимизацию и сокращение государственных расходов, увеличение до 3% ВВП расходов на инвестиции, сокращение аппарата государственных чиновников, справедливость в пенсионной реформе, в первую очередь речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий. Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста для Украины.