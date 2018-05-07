Украина и МВФ: хронология отношений длиной 21 год

Находящаяся в состоянии войны с непредсказуемым соседом Украина до середины марта может получить долгожданную финансовую помощь от своего ключевого кредитора – Международного валютного фонда, который должен выделить первые 5 млрд долл. из новой программы помощи украинской экономике на общую сумму 17,5 млрд долларов США.

Одобренная 11 марта 2015 года Советом директоров Международного валютного фонда программа Extended Fund Facility расчитана на 4 года и предусматривает масштабное реформирование Украины по европейским стандартам.

Деньги Фонда будут направляться на погашение страной ранее взятых кредитов и пополнят золотовалютные резервы Нацбанка. Кредит МВФ также откроет Украине двери для привлечения международной помощи на общую сумму порядка 40 млрд долл.

За 21 год отношений с Международным валютным фондом новая программа станет самой масштабной как по объему предоставляемых средств, так и по глубине и сложности поставленных задач, которые, в первую очередь, касаются достижения финансовой стабильности, укрепления государственных финансов и структурных реформ.

Всего же за весь период сотрудничества, с 1994 года, Международный валютный фонд поддержал реформы в Украине кредитами на сумму порядка 23 млрд долл.

Хронология отношений Украины с МВФ

2015 год

- В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с МВФ по программе Extended Fund Facility, которая предусматривает ряд ключевых реформ – эффективных решений в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведение порядка в энергетике, оптимизацию и сокращение госрасходов, увеличение до 3% ВВП расходов на инвестиции, сокращение числа чиновников. Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста Украины.

Совет директоров МВФ 11 марта одобрил эту программу на общую сумму 17,5 млрд долл. и пообещал выделить первые 5 млрд до середины марта. Условия выделения и объемы дальнейших траншей будут определяться Фондом по мере выполнения критериев программы.

2014 год

- В конце апреля сформированное победившими в результате Революции Достоинства проевропейскими политическими силами правительство во главе с Арсением Яценюком и МВФ утвердили двухлетнюю программу кредитования реформируемой украинской экономики объемом 17 млрд долл. В начале мая страна получила первый транш в размере 3,2 млрд долл., а второй транш в размере 1,4 млрд долл. был перечислен в конце августа.

Программа сотрудничества предусматривает выполнение Украиной ряда условий, в частности - проведение налоговой реформы, эффективную борьбу с коррупцией и оздоровление энергетического сектора, включая сокращение дефицита бюджета госкомпании «Нафтогаз Украины».

2010 год

- В июле МВФ после нескольких месяцев напряженных переговоров с властями Украины одобрил стабилизационную кредитную программу stand-by на 10 миллиардов SDR (около 15,15 млрд долл.), которая была рассчитана на 2,5 года. Одновременно, был выделен первый транш на 1,89 млрд долл.

По условиям программы, Украина должна была поэтапно сократить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП в 2011 году и до 2,5% - в 2012 году c 5,0% в 2009 году, и взяла на себя обязательства сократить к 2015 году госдолг ниже 35% ВВП.

В случае выполнения условий программы, украинские власти могли рассчитывать на ежеквартальное получение порядка 1,5 млрд долл.

- Второй транш этого кредита на 1,5 млрд долл. Совет директоров МВФ выделил Киеву в декабре, и после этого, из-за отсутствия прогресса в выполнении условий программы, кредитование было приостановлено на три года.

2008 год

- В ноябре МВФ одобрил двухлетнюю программу stand-by на общую сумму 16,4 млрд долл. для поддержки экономики, переживавшей глубокий кризис.

Правительство пообещало оздоровить финансовое положение госкомпании "Нафтогаз", повысить цены на газ и электроэнергию, не допустить увеличения дефицита госбюджета свыше 1,0% к ВВП, закрыть слабые банки, национализировать крупные системные банки, продолжить структурные реформы.

Многие обязательства не были выполнены из-за противостояния ветвей прежней власти и президентской избирательной кампании. Верховная Рада не смогла принять госбюджет на 2010 год. Осенью 2009 года МВФ заморозил программу до стабилизации политической ситуации в стране. Украина успела получить в рамках этой программы около 10,5 млрд долл.

2004 год

- В марте МВФ одобрил годовую программу упреждающего (precautionary) stand-by на сумму 605 млн долл., которые могли быть выделены при обращении властей в случае резкого роста дефицита платежного баланса. Тогда Киев обошелся без этих денег.

1998 год

- В сентябре МВФ одобрил трехлетнюю программу расширенного финансирования на 2,2 млрд долл., которая позже была продлена на один год - до сентября 2002 года и увеличена до 2,6 млрд долл.

Ее цель - добиться к 2001 году роста ВВП после 10 лет падения, удержать инфляцию ниже 10% в год, провести реформу пенсионной системы, энергетики, сельского хозяйства, дерегуляцию для частного бизнеса.

Программа несколько раз прерывалась из-за невыполнения Украиной взятых обязательств, в частности, из-за увеличения задолженности по возмещению экспортерам налога на добавленную стоимость. Фактически Киев получил чуть более половины предусмотренной суммы.

1997 год

- МВФ в августе утвердил третью годовую программу stand-by на сумму 542 млн долл. для поддержки развития экономики и реализации структурных реформ в 1997-1998 годах. МВФ сразу же выделил первый транш в размере 49 млн долл.

Украина обязалась снизить инфляцию до 15% в 1997 году и 12% в 1998 году с 40% в 1996 году. Дефицит госбюджета должен был снизиться в 1997 году до 4,3% ВВП, в 1998 году - до 2,0% с 6,0% в 1996 году.

Программа не была завершена из-за невыполнения правительством ее условий.

1996 год

- В мае Совет директоров МВФ одобрил выделение 867 млн долл. в рамках второй однолетней программы stand-by при условии, что Украина добьется снижения инфляции до 1-2% в месяц, сократит дефицит госбюджета до 3,5% ВВП с 5,0% в 1995 году.

1995 год

- В апреле Совет директоров МВФ одобрил годовую программу stand-by на сумму 1,57 млрд долл. Цель программы - снижение инфляции примерно до 1,0% в месяц, либерализация экономики, сдерживание падения ВВП, удержание дефицита госбюджета на уровне не выше 3,3% ВВП.

1994 год

- В октябре МВФ одобрил для Украины первый кредит Systemic Transformation Facility (STF) на сумму около 392 млн долл. на системные преобразования в экономике.

(УНИАН)