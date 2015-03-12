МВФ оценит реформы в Украине в мае-июне, тогда и решит судьбу второго транша

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд проведет первую оценку выполнения Украиной новой программы реформ в мае-июне и тогда же может принять решение о предоставлении нашей стране второго кредитного транша, объем которого может составить порядка 5 млрд долл., сообщила в ходе брифинга министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Второй транш составит порядка 5 млрд долл. Первый пересмотр запланирован на май-июнь», - сказала Яресько, добавив, что тогда же можно будет говорить и о дате предоставления второго транша.

При этом, по словам Яресько, утверждать безоговорочно, что Украина получит транш, нельзя. «Говорить, будет ли точно транш (в мае-июне - УНИАН), пока нельзя», - сказала она.

Напомним, ранее Яресько сообщила, что Украина получит первый транш кредита по новой программе Международного валютного фонда в объеме 5 млрд долл. 13 марта.

«Первый транш кредита придет, я надеюсь, завтра (13 марта - УНИАН), если не сегодня (12 марта - УНИАН)», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 11 марта, как и ожидали в украинском правительстве, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш, который будет предоставлен Украине, составит 5 млрд долл., из которых 2,7 млрд долл. будут направлены на поддержку бюджета страны.

Новая программа позволит сбалансировать платежный баланс, предоставит больший объем финансирования на лучших и гибких условиях для Украины. Доступным станет международное финансирование для поддержки реформ. А, кроме того, правительство Украины сможет провести консультации по реструктуризации долгов с кредиторами – держателями суверенных бондов страны. Предположительный объем реструктуризованного долга составит 15 млрд долл.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с МВФ по программе Extended Fund Facility, которая предусматривает ряд ключевых реформ – эффективные решения в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведение порядка в энергетике, оптимизацию и сокращение государственных расходов, увеличение до 3% ВВП расходов на инвестиции, сокращение аппарата государственных чиновников, справедливость в пенсионной реформе, в первую очередь речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий. Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста для Украины.