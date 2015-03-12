Украина в этом году сможет получить $16,3 млрд, включая $10 млрд от МВФ

Украина в 2015 году может получить из всех внешних источников порядка 16,3 млрд долларов, включая 10 млрд долл. по линии Международного валютного фонда, говорится в в Отчете-меморандуме МВФ по Украине, размещенном на сайте Фонда.

При этом, в числе международной помощи средства от Евросоюза составят 1,8 млрд долл., от правительства США – 2 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 11 марта, как и ожидали в украинском правительстве, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш, который будет предоставлен Украине, составит 5 млрд долл., из которых 2,7 млрд долл. будут направлены на поддержку бюджета страны.

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Новая программа позволит сбалансировать платежный баланс, предоставит больший объем финансирования на лучших и гибких условиях для Украины. Доступным станет международное финансирование для поддержки реформ. А, кроме того, правительство Украины сможет провести консультации по реструктуризации долгов с кредиторами – держателями суверенных бондов страны. Предположительный объем реструктуризованного долга составит 15 млрд долл.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с МВФ по программе Extended Fund Facility, которая предусматривает ряд ключевых реформ – эффективные решения в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведение порядка в энергетике, оптимизацию и сокращение государственных расходов, увеличение до 3% ВВП расходов на инвестиции, сокращение аппарата государственных чиновников, справедливость в пенсионной реформе, в первую очередь речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий. Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста для Украины.