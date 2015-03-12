МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 5,5% при инфляции 27%

Ключевой кредитор страны – Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины в 2015 году до 5,5% при инфляции порядка 27%, говорится в Отчете-меморандуме МВФ по Украине, размещенном на сайте Фонда.

«Падение ВВП Украины по итогам 2015 года составит 5,5%», - говорится в меморандуме. При этом, как отмечается, экономическая ситуация в первом полугодии продолжит ухудшаться из-за резкого падения ВВП в августе-декабре 2014 года. Однако по итогам года падение будет сглажено.

«Инфляция составит порядка 27% на фоне девальвации гривни, высоких цен на энергоносители. Однако в 2016 году показатели инфляции стабилизируются, в том числе за счет действий Национального банка по инфляционному таргетированию», - говорится в документе.

При этом в МВФ подчеркнули, что в 2014 году в Украине резкое падение продемонстрировали все сферы народного хозяйства, кроме агросектора, в котором зафиксирован рост на 2,8%. «В целом промпроизводство по стране упало на 10,1%, включая падение на 31,5% по Донецкой области и 42% по Луганской», - отмечается в отчете МВФ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта, как и ожидали в украинском правительстве, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш, который будет предоставлен Украине, составит 5 млрд долл., из которых 2,7 млрд долл. будут направлены на поддержку бюджета страны.

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Новая программа позволит сбалансировать платежный баланс, предоставит больший объем финансирования на лучших и гибких условиях для Украины. Доступным станет международное финансирование для поддержки реформ. А, кроме того, правительство Украины сможет провести консультации по реструктуризации долгов с кредиторами – держателями суверенных бондов страны. Предположительный объем реструктуризованного долга составит 15 млрд долл.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с МВФ по программе Extended Fund Facility, которая предусматривает ряд ключевых реформ – эффективные решения в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведение порядка в энергетике, оптимизацию и сокращение государственных расходов, увеличение до 3% ВВП расходов на инвестиции, сокращение аппарата государственных чиновников, справедливость в пенсионной реформе, в первую очередь речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий. Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста для Украины.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%.

При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16,6% (54,5 млрд долл.) в 2015 году, импорта – 22% (55 млрд долл.). По оптимистическим оценкам, объем экспорта в этом году по сравнению с 2014 годом упадет на 7% - до 60 млрд долл., импорта – на 10,7% - до 63 млрд долл.

Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. Номинальный ВВП составит 1,85 тлрн грн по наиболее оптимистическому сценарию и 1,79 трлн грн - по пессимистическому.

Прогнозный уровень безработицы в 2015 году составит 10,2% по оптимистическому сценарию и 11,5% по пессимистическому.