Новая программа МВФ основывается на прогнозе курса не выше 22 грн/долл.

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте фонда.

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Согласно документу, курс гривни на конец 2016 года прогнозируется на уровне 22,7 грн/долл. при среднегодовом показателе 22,5 грн/долл., на 2017 год - 23,4 грн/долл. и 23,1 грн/долл. соответственно, на 2018 год - 23,5 грн/долл. и 23,5 грн/долл., на 2019 год - 23,6 грн/долл. и 23,6 грн/долл., на 2020 год - 23,8 грн/долл. и 23,7 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, 11 марта, как и ожидали в украинском правительстве, Международный валютный фонд одобрил программу кредитирования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш, который будет предоставлен Украине, составляет 5 млрд долл., из которых 2,7 млрд долл. будет направлено на поддержку бюджета страны.

Новая программа позволит сбалансировать платежный баланс, предоставит больший объем финансирования на лучших и гибких условиях для Украины. Доступным станет международное финансирование для поддержки реформ. А кроме того, правительство Украины сможет провести консультации по реструктуризации долгов с кредиторами - держателями суверенных бондов страны. Возможный объем реструктурированного долга составляет 15 млрд долл.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с МВФ по программе Extended Fund Facility, которая предусматривает ряд ключевых реформ, - эффективные решения в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, приведении в энергетике, оптимизацию и сокращение государственных расходов, увеличение до 3% ВВП расходов на инвестиции, сокращение аппарата государственных чиновников, справедливость в пенсионной реформе, в первую очередь речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий. Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста для Украины.