Яресько надеется к лету договориться о реструктуризации $15 млрд долгов

Переговоры по реструктуризации части суверенного долга, которые начнутся уже завтра, 13 марта, могут продлиться несколько месяцев – минимум до мая, сообщила в ходе брифинга министр финансов Наталья Яресько.

Она напомнила, что объем задолженности к реструктуризации составляет порядка 15 млрд долл. Но несмотря на такой объем, Яресько подчеркнула, что с оптимизмом оценивает будущие переговоры.

Напомним, Министерство финансов с 13 марта начнет консультации с внешними кредиторами по реструктуризации части суверенного долга для снижения его давления на государственные финансы.

«Параметры для наших кредиторов мы объявим 13 марта, но мы не будем навязывать свою точку зрения, – сказала Яресько. – Мы начинаем переговоры с кредиторами, мы сначала выслушаем их точку зрения, несколько недель это продлится».

Она также отметила, что переговоры будут непростыми, но не только в силу тяжелого экономического положения в стране, но также из-за того, что речь идет о реструктуризации разных бондов – с разными сроками и условиями погашения.

Позднее заместитель директора Европейского департамента Международного валютного фонда Танос Арванитис в ходе традиционного брифинга МВФ в Вашингтоне отметил, что правительство Украины будет вести переговоры со всеми кредиторами, включая Россию.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы составит 5 млрд долл.

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По информации министерства финансов, в пятницу, 13 марта, министр проведет презентацию для инвесторов с помощью веб-трансляции, чтобы представить основные черты механизма расширенного кредитования МВФ в контексте текущей экономической ситуации в Украине, в том числе принципы будущих консультаций с держателями долга государственного сектора Украины.