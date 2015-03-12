Гривня закрыла межбанк на уровне 21,70 за доллар

В четверг, 12 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 21,50/21,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,85/23,05 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3530/0,3570 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 21,8616 грн/долл., к этому часу было заключено 230 соглашений, объем торгов составил 165,28 млн долл.