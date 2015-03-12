Первая оценочная миссия МВФ приедет в Украину 15 июня

Согласно сообщению, миссия проведет оценку критериев, запланированных к выполнению на конец марта 2015 года. Также сообщается, что оценочные миссии МВФ будут работать в Киеве ежеквартально.

Как сообщал УНИАН, 11 марта, как и ожидали в украинском правительстве, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш, который будет предоставлен Украине, составит 5 млрд долл., из которых 2,7 млрд долл. будут направлены на поддержку бюджета страны.

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Новая программа позволит сбалансировать платежный баланс, предоставит больший объем финансирования на лучших и более гибких условиях для Украины. Доступным станет международное финансирование для поддержки реформ. Кроме того, правительство Украины сможет провести консультации по реструктуризации долгов с кредиторами – держателями суверенных бондов страны. Предположительный объем реструктуризированного долга составляет 15 млрд долл.