Аукцион по продаже пакета акций Борщаговского фармзавода будут транслировать в режиме он-лайн

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель Киевского городского головы Михаил Радуцкий.

По его словам, дату торгов, намеченных на февраль, перенесли на 20 марта поскольку не все желающие принять в них участие компании успели зарегистрироваться.

“Дело и в том, что некоторые потенциальные покупатели изначально даже не стали подавать заявки, посчитав запланированный аукцион традиционным “междусобойчиком. Но нет, правила игры изменились, основа нашей работы – это открытость и прозрачность. Мы приглашаем все заинтересованные кампании принять участие в торгах”, - подчеркнул он.

По словам Михаила Радуцкого, проконтролировать ход аукциона смогут все желающие - как журналисты или депутаты, так и киевляне. “Впервые в Киеве в здании КМДА будет проведена он-лайн трансляция аукциона, что сделает его максимально открытым и честным. Мы широко его рекламируем и продлеваем сроки подачи заявок именно с целью привлечь большее число покупателей, создать конкуренцию, и в итоге максимально пополнить городской бюджет”, - сказал Михаил Радуцкий.

Стартовая цена 29% акций ПАО "Борщаговский химико-фармацевтический завод" составляет 143 миллиона гривен. Торги будут проводиться финансовой биржей “Перспектива”, занимающей, согласно данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, лидирующие позиции в своем сегменте.