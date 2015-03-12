В МВФ назвали ключевое условие новой программы для Украины
Ключевым условием новой программы МВФ для Украины является неразвитие конфликта на востоке страны
Ключевым условием новой программы Международного валютного фонда для Украины является неразвитие конфликта на востоке страны, заявил заместитель директора Европейского департамента Международного валютного фонда Танос Арванитис в ходе традиционного брифинга МВФ в Вашингтоне.
По его словам, новая программа более долгосрочная, более объёмная и более гибкая. «Ключевым условием программы является неинтенсификация конфликта. Мы заложили это в макропоказателях», - сказал Арванитис, не уточняя, будет ли пересмотр программы в случае изменения условий.
Арванитис отметил, что программа МВФ основана на ожиданиях, что экономика Украины перестанет ощущать влияние этого конфликта, в связи с чем падение ВВП страны в 2015 году составит 5,5%, а уже в 2016 году экономика вернется к росту и ВВП вырастет на 2%. «Мы надеемся, что модель экономического роста на 2015 год и далее не будет зависеть от конфликта, экономика начнет восстанавливаться благодаря реформам в рамках этой программы», - добавил он.
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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы составит 5 млрд долл.