Денег дали - ждем "покращення"

Международный валютный фонд предоставит Украине в течение четырех лет финансовую помощь в размере 17,5 млрд долларов. Историческое для нашей страны решение Совет директоров МВФ принял 11 марта.

«Я рада сообщить, что Совет директоров МВФ одобрил программу расширенного финансирования для Украины объемом 17,5 млрд долл. (15,5 млрд евро), основанную на программе реформ», - сказала глава МВФ Кристин Лагард.

«Эта новая четырехлетняя программа позволит стабилизировать экономическую ситуацию в Украине и внедрить целый ряд глубоких реформ для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе и повышения уровня жизни украинцев», - подчеркнула глава МВФ.

Спасательная соломинка

Украинская финансовая система в начале 2015 года подверглась чрезвычайному давлению. Критическое сокращение золотовалютных резервов Национального банка, стагнация валютного рынка и девальвация гривни, а также абсолютная невозможность выполнить внешние финансовые обязательства без международной поддержки – таковой была повестка дня правительства.

При этом понимание того, что новая программа Международного валютного фонда является единственной спасательной соломинкой в преддефолтной ситуации, постепенно и все отчетливее, с каждым новым историческим минимумом курса гривни, приходило как к правительству, так и к здравомыслящей части населения. Общий объем программы не был тайной. Вопросы вызывал только первый транш, который является критически важным в виду значительного размера внешних долговых обязательств, подлежащих погашению уже в апреле.

Ранее глава Министерства финансов Наталья Яресько заявляла о намерении Украины получить максимально возможную сумму в рамках первого транша - 60% общего объема программы, или около 10,5 млрд долл.

«Наша позиция - чтобы наибольшую возможную сумму мы первым траншем получили. В общем за первый год мы можем получить не более 60% всей суммы, то есть, между 10 и 11 млрд долл.», - отмечала глава Минфина.

Однако расчеты правительства оказались более оптимистичными в сравнении с реальной ситуацией - первый транш, который Украина сможет получить немедленно, составляет 5 млрд долл.

И хотя такой результат многим покажется не самым удовлетворительным из всех возможных, предыдущая практика сотрудничества Украины и ключевого кредитора однозначно указывает на правильность решения о размере первого транша. Он является достаточным для покрытия долговых обязательств нашей страны до конца лета, учитывая дополнительное финансирование со стороны США, ЕС и других международных финансовых организаций.

Ради справедливости нужно отметить, что ограничение суммы первого транша 5 млрд долларами дает правительству стимул для неукоснительного выполнения условий Фонда, а украинцам - шанс на реальное реформирование страны.

Уход от дефолта

Важность решения МВФ сложно переоценить – оно открывает для Украины возможность получить финансовую поддержку стран Запада в объеме 6,3 млрд долл. уже до конца текущего года. За четыре года размер помощи может составить не менее 40 млрд долл.

Главным целевым назначением средств, предусмотренных программой, является сглаживание дефицита платежного баланса и восстановление стабильности финансовой системы через поддержку курса гривни.

По словам Яресько, Украина может рассчитывать на получение первого транша уже 13 марта.

«Первый транш кредита придет, я надеюсь, завтра (13 марта - УНИАН), если не сегодня (12 марта - УНИАН)», - сказала глава Минфина.

Согласно прогнозу МВФ, для ликвидации дефицита платежного баланса до 2018 года потребуется 12,3 млрд долл. При этом в течение следующих 4 лет объем золотовалютных резервов должен быть пополнен на 27,7 млрд долл. Таким образом, суммарная необходимость во внешнем финансировании до 2018 года составит свыше 40 млрд долл.

Правда, Украине в 2015 предстоит погасить немаленькую сумму кредита - 11 млрд долл.

В этой связи МВФ предусмотрел выделение дополнительных 5 млрд долл. в рамках программы до конца текущего года, давая нашей стране возможность получить 10 млрд долл. для выполнения критерия МВФ по пополнению золотовалютных резервов на 10,8 млрд долл. до февраля.

Остальные 7,5 млрд долл., предусмотренные программой, будут предоставлены лишь при условии дальнейшего проведения Украиной реформ и достижения определенных макроэкономических показателей.

Важным аспектом сотрудничества с Международным валютным фондом является трансформация дефицита «Нафтогаза» в профицит на уровне 1,6% ВВП к 2017 году. Видимо, в этом вопросе без дальнейшего роста тарифов не обойтись.

Кроме того, МВФ в рамках новой программы согласился с инициативой Украины реструктуризировать займы, что должно стать важным фактором снижения уровня госдолга до 71% ВВП.

«Теперь на повестке дня министерства стоит вопрос снижения давления на государственные финансы со стороны государственного долга, для чего мы уже с 13 марта начинаем консультации относительно его реструктуризации с нашими кредиторами», - сказала Яресько.

В МВФ высоко оценили риски несогласия кредиторов с возможными условиями реструктуризации долга, что может значительно повысить давление на госфинансы Украины. Тем не менее, утверждение программы означает, что в текущем году наша страна справится со своими долговыми обязательствами за счет международной финпомощи.

Ранее Яресько заявляла, что половина средств первого транша любого размера пойдет на нужды правительства для поддержки бюджета, а это соразмерно оплате долговых обязательств. Вторая же половина будет направлена на пополнение золотовалютных резервов.

Заявление МВФ подтвердило слова министра, хотя ранее Международный валютный фонд не одобрял практику использования программных средств вне монетарной плоскости.

«Одобрение программы EFF для Украины предполагает выделение первого транша в объеме 5 млрд долл., из которых 2,7 млрд долл. будут направлены на поддержку бюджета страны», - говорится в заявлении МВФ. Таким образом, 2,7 млрд долл. из первого транша будут использованы для погашения долговых обязательств, а оставшиеся 2,3 млрд долл. пополнят золотовалютный резерв страны.

Согласно меморандуму МВФ, курс гривни на данный момент является фундаментально недооцененным, поскольку снижение основных макроэкономических показателей не соответствует трехкратной девальвации. Из этого следует вывод - Фонд рассчитывает на укрепление курса и стабилизацию гривни к концу текущего года. В этой связи Украина должна достигнуть стабилизации банковской системы, что предусматривает рекапитализацию, которая согласно расчетам МВФ по результатам 2014-2015 годов не должна превысить 9,25% ВВП, из которых до 4% ВВП может быть покрыто за счет государства.

В качестве дополнительных мер для оздоровления финансовой системы меморандумом предусматривается сокращение на 20% штата госслужащих, а также ликвидация неэффективных госпредприятий.

Также МВФ предлагает Украине постепенно переходить на систему медицинского страхования, и приводить образовательную структуру страны к эффективному уровню путем рекомендаций Всемирного банка, что позволит сократить расходы бюджета.

Кроме того, среди рекомендаций МВФ – реформа в фискальном секторе: улучшение администрирования НДС, ликвидация льгот по этому налогу для аграриев, а также создание в структуре Государственной фискальной службы офиса для обслуживания крупных налогоплательщиков.

От стабильности до "покращення"

Главным плюсом утвержденной программы МВФ для Украины и одновременно главным минусом для власть имущих является выделение средств под конкретные и довольно жесткие реформы.

При этом средства программы выделяются исключительно на стабилизацию финансовой системы путем пополнения золотовалютных резервов и поддержку бюджета, что не предусматривает поступления денег в реальный сектор экономики.

«Несмотря на то, что программа не коснется реального сектора экономики, лучшего использования этих средств мы не придумаем, поскольку дефолт является наихудшим из возможных сценариев», - подчеркнул экономист Борис Кушнирук.

Экс-глава НБУ Александра Савченко считает, что финпомощь, которая хоть и привязана к программе МВФ, но не является ее частью, нужно использовать для кредитования бизнеса.

«Скажем, 30% донорской помощи можно использовать для создания программ по кредитованию бизнеса. Такой шаг поможет вывести валютные поступления на рынок, поддержать банковскую систему, а также будет способствовать стабилизации курса гривни», - сказал Савченко.

Ряд экспертов усматривают риски увеличения нагрузки на обслуживание возросшего внешнего долга Украины в результате большого количества привлеченных заимствований.

«По результатам этого года наш государственный долг по отношению к ВВП может находиться на уровне 90-100% ВВП. Даже если предположить, что средняя ставка этого долга будет на уровне 10%, то с 2016 года нам придется отдавать 1% ВВП в год лишь на выплату процентов по долгу», - отметил директор фонда Блейзера Олег Устенко, уточнив, что дефолт, действительно, является одним из наихудших вариантов развития отечественной экономики.

«Я не приемлю дефолт. Дефолт означает, что все наши частные предприятия будут отрезаны от любого внешнего финансирования на несколько лет», - пояснил эксперт.

Несмотря на жесткие реформы - повышение тарифов для населения, налоговые новшества и сокращение бюджетных затрат, программа МВФ дает возможность Украине выкарабкаться из сложного экономического кризиса, возникшего в результате более 20-летнего практического отсутствия адекватного государственного управления.

Одной из главных целей программы является пополнение золотовалютных резервов до уровня, на котором они находились во времена прихода Януковича к власти в 2010 году, и при котором они сократились на 20 млрд долл. Именно критический уровень резервов НБУ стал одной из основных причин экономического кризиса, девальвации и инфляции, с которыми столкнулась Украина. Исправить ситуацию могут только реформы - непопулярные, но столь необходимые, вызывающие социальное давление на правительство, которое исправляет ошибки прошлого – результат некомпетентности и клептократии предыдущего руководства страны.

Максим Шевченко (УНИАН)